Haber: Damla Oya Erman

Başlangıçta Mart ayında duyurulan bu yolculuk, uygun fiyatlı görünen kabinlerle dolu bir hayal gibi görünüyordu.

Ancak Mayıs ayında, gemi hakkında anlaşmazlık yaşandığı ve bazı yolcuların iptal ettikleri haberi ortaya çıktı. Şimdi ise proje büyük bir gemi ile gerçekleşecek gibi görünüyor ve lansman tarihi hala 1 Kasım 2023 olarak belirlenmiş durumda.

Daha önce Life at Sea Cruises tarafından duyurulan bu yolculuk şimdi tamamen Miray Cruises tarafından yönetilecek. Miray, Ege Denizi'nde 30 yıllık bir geçmişe sahip bir şirket ve bu yolculuğa başından itibaren ortak olarak dahil olmuştu.

Başlangıçta bu kruvaziyat için belirlenen gemi MV Gemini'ydi ve bu da Miray ile eski Life at Sea yönetimi arasındaki ilişkilerin bozulmasının merkezindeydi. Yaklaşık 22 kişilik bir ekip, bunların arasında MD, baş teknoloji sorumlusu ve satış ve pazarlama direktörü de dahil olmak üzere proje üzerinden çekildi. İrina Strembitsky, satış ve pazarlama direktörü, geminin bir mühendis tarafından "denize elverişsiz" olduğunu iddia ederek üç yıllık bir yolculuğu tamamlayamayacağını dile getirmişti. Şimdi Miray bu iftirayı yalanlayarak bir dava açmış durumda.

Yeni gemi olan MV Lara, Gemini'den daha büyük olacak. Şu anda başka bir kruvaziyat hattı için çalışan ve 2003 yılında inşa edilen MV Lara, 627 kabin ve 1,266 yolcu kapasitesine sahip olacak, ancak Miray bu gemide maksimum 532 kabin yani yaklaşık %85 oranında satış yapmayı planlıyor. Bu yeni gemideki kabinler, Gemini'ye göre yaklaşık 20 metrekare daha büyük olacak. Ayrıca, en ucuz kabinler Gemini'de ikinci katta iken, Lara'da üçüncü katta başlayacak ve bazı giriş seviyesi odalar dördüncü katta olacak.

Miray, yeni gemiyle birlikte Ege Denizi güzergahlarına devam etmeyi planlıyordu, ancak Gemini yerine üç yıllık bir yolculuk için daha büyük bir gemiye karar verdi. MV Lara'nın düzeni ve alanları şirketin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor ve çevrimiçi olarak web seminerleri düzenleyerek potansiyel müşterilere hitap ediyor.

Ancak bu süreçte bazı yolcular iptal etti. Proje, yaşanan belirsizlikler nedeniyle bazıları için gerçekleşmez hale geldi ve iptaller yaşandı. Ancak Miray, hala mevcut rezervasyonlarla %40 doluluk oranına ulaştığını belirtiyor. Yolcuların çoğu Amerikalı ve şu ana kadar ortalama olarak 30-80 yaş aralığından oluşuyor.

Miray, kruvaziyatı sürdürülebilir hale getirmeye odaklanıyor ve gemide tek kullanımlık plastikleri ortadan kaldırmayı, çarşaf ve havluları haftalık olarak yıkamayı ve LED aydınlatma kullanmayı planlıyor. Ayrıca, gemideki kumarhaneyi çalışma alanları ve toplantı odalarıyla değiştirecekler.

Miray'ın eski iş arkadaşlarından gelen iftiralara karşı mahkeme süreci devam ediyor. Ancak şirket, yolculuğun devam etmeye hazır olduğunu ve başka bir kruvaziyat hattının müşterilerini kabul ettiğini söylüyor.

Özet olarak, Miray Cruises, 3 yıllık kruvaziyat yolculuğu yapacakları gemiyi belirlediğini ve lansman tarihinin hala Kasım 2023 olarak kaldığını duyurdu. MV Lara adlı bu yeni gemi, MV Gemini'den daha büyük olacak ve Ege Denizi güzergahlarına devam etmeyi planlıyorlar. Ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bazı yolcular iptal etmiş olsa da, şirket hala doluluk oranının %40 olduğunu belirtiyor.