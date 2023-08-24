Berlin

Manhattan'daki federal mahkemeye yapılan başvuruya göre, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley yatırımcılar tarafından açılan hisse senedi kredi piyasasında rekabeti engellemek için komplo kurmakla suçlandıkları antitröst davasından kurtulmak için 499 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Söz konusu anlaşma hakimin onayını gerektiriyor.

UBS, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley, yatırımcılar tarafından hisse senedi kredi piyasasındaki rekabeti baskılamakla suçlanıyordu. Dört emeklilik fonu ve bir ticari şirket liderliğindeki davacılar, bankaları 2009'dan beri yeni kurulan platformları boykot ederek hisse senedi kredi piyasasını "taş devrine" geri döndürmek için komplo kurmakla suçluyordu.

Söz konusu bankaların risk, maliyet ve daha fazla dava açmanın getireceği rahatsızlıktan kaçınmak için davacılarla uzlaşmaya vardıkları değerlendiriliyor. Bu yıl UBS tarafından devralınan Credit Suisse, geçen yıl buna ilişkin bir davada 81 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bank of America'ya açılan dava ise halen devam ediyor.

AA