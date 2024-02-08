Haber: Dinçer Karacalar

İzmirli boksör Gürkan Karadağ, eski şampiyonlardan Ukrayna doğumlu Azeri boksör Ali İsmayilov ile karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Birkaç gün önce İstanbul Kadıköy’de düzenlenen 10 rauntluk maçta profesyonel rakibini ilk rauntta yenmeyi başaran Karadağ, UBO (The Universal Boxing Organization) Dünya Şampiyonluğu kemerinin yeni sahibi oldu. 23 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar katıldığı 6 maçını da nakavtla kazanarak başarılı bir yükseliş gösteren Karadağ, eski WBO (World Boxing Organization-Dünya Boks Organizasyonu) Latino yarı ağır siklet şampiyonu Ali İsmayilov’la sıkı bir mücadele gerçekleştirdi. Ringlerin deneyimli sporcusunu zorlayan genç boksör, ilk raundun sonunda maçın galibi oldu. 11 yaşından buyana dövüş sporlarının içinde olan ve 2018’den sonra adım attığı profesyonel boks kariyerinde genç yaşta Türkiye Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını kazanan Gürkan Karadağ, Ali İsmayilov maçından sonra, gözünü bu kez de WBC’ye (World Boxing Council-Dünya Boks Konseyi) dikti.