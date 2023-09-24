Haber: Damla Oya Erman

Microsoft'un yaklaşık 68.7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını gelecek ay içinde tamamlayabileceği artık açık görünüyor. İngiltere antitröst kuruluşu olan Competition and Markets Authority (CMA), anlaşmayı engelleme yetkisine sahip tek düzenleyici organ olarak kalmıştı ve endişelerinin Microsoft'un son teklifi ile büyük ölçüde giderildiğini söylüyor.

Microsoft, CMA'ya önemli bir taviz verdi: Activision Blizzard'ın tüm oyunlarının bulut oyun hakları ayrılacak ve ayrıca Ubisoft'a satılacak. Microsoft teorik olarak hala Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine koyabilecek, ancak oyunlara sahip olmasına rağmen, bu hakları diğer rakipleri gibi almak için Ubisoft'a başvurmak zorunda kalacak ve bunları diğer hizmetlerden alıkoymayacak.

Endişelenen CMA, anlaşmanın yeni bulut oyun pazarında rekabeti kapatma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyordu. "Bulut oyun haklarının önceden satışı, Ubisoft'ı bulut oyun hizmetlerinin içeriğinin önemli bir tedarikçisi olarak belirleyecektir ve bu, Activision'ın bağımsız bir oyuncu olarak oynayacağı rolü replike edecektir," dedi.

CMA'nın kararı geçici nitelikte ve nihai onayı Microsoft ile bazı ayrıntıları çalışma konusunda hala sübjektif. Ancak şimdi Microsoft ve Activision Blizzard tarafından belirlenen 18 Ekim uzatılmış anlaşma süresinden önce CMA'nın anlaşmayı resmi olarak onaylayacağı neredeyse kesin gibi görünüyor. Microsoft'ün önümüzdeki haftalar içinde sonunda Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi oyunlara sahip olması ve Activision Blizzard'ın oyunlarının hangilerini Game Pass abonelik hizmetine eklemeyi düşüneceği düşünülüyor.

Microsoft'un bulut oyun haklarını ayırma isteği belki de şaşırtıcı olsa da, sektörde birçok kişinin beklediği gibi ilerlemeyen bir sektör hakkındaki belirsizliği gösteriyor. Ayrıca, özellikle Candy Crush yapımcısı King'in mobil oyunlara sağladığı yerleşik ağı göz önüne alarak, Microsoft'un bulut oyunla ilgili olmayan Activision Blizzard portföyünün ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith, Twitter/X üzerinden yaptığı açıklamada, "CMA'nın gözden geçirme sürecindeki bu olumlu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz," dedi. "CMA'nın bulut oyun akışı ile ilgili kalan endişelerini tamamen ele alan çözümler sunduk ve 18 Ekim tarihinden önce kapanma onayını kazanmaya devam edeceğiz."

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, şirketin personeline açık bir notta, "Bu birleşme için önemli bir kilometre taşı ve düzenleyicilerle olan çözüm odaklı çalışmalarımızın bir kanıtıdır," dedi. "Bu süreç boyunca gösterdiğiniz özveri ve odaklanma için her birinizden çok memnunum."

ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, birleşmeyi engellemesine izin verilmemesi gerektiği yönünde verilen bir mahkeme kararına itiraz etmeye devam ediyor - bu hukuki süreç, bu hafta büyük miktarda gizli Microsoft belgesinin sızmasına yol açtı - ancak başarılı olması beklenmiyor.

Tatil sezonu için Game Pass'te Call of Duty? Mümkün görünüyor.