Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri hazırlıklarını 7 Temmuz 2024 tarihine kadar Riva'da sürdürecek. Ardından karşılaşmaların oynanacağı Kuzey İrlanda'ya gidecek ve çalışmalarına Belfast'ta devam edecek.

U19 Milli Takım'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Furkan Yöntem (Altınordu), Kaan Akyazı (Fenerbahçe A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)

Teknik Direktör: Soykan Başar

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Grupları:

A Grubu: Kuzey İrlanda, Norveç, İtalya, Ukrayna

B Grubu: Türkiye, Danimarka, Fransa, İspanya