Ankara

Bayraktar, yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların tarımsal üretime etkilerini değerlendirdi.

İklim değişikliğinin sıcaklıklardaki artışları beraberinde getirdiğini belirten Bayraktar, "Aşırı sıcaklar bitkileri strese sokuyor ve verimde düşüş yaşanmasına sebep oluyor. Yağış miktarı ve güneşlenme süresini değiştiren aşırı sıcaklıklar, sulama suyu ihtiyacını artırıyor ve en önemlisi de insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklıklar yabancı ot artışı sağlarken bitki hastalık ve zararlıların ortaya çıkmasına neden olduğu için zirai mücadele masraflarını artırıyor. Aşırı sıcaklığın yarattığı stres hayvanları da etkiliyor. Hayvanlarda hastalıklara yatkınlık artarken verim düşüyor ve süt üretimi azalıyor." dedi.

Sıcaklıklardaki artışın ayçiçeği ve zeytin üretimine de yansıdığına dikkati çeken Bayraktar, bunun devamı halinde birçok üründe de kayıplar yaşanabileceğini dile getirdi.

Bayraktar, Trakya'nın, ayçiçeği üretim alanlarının yüzde 40-45'ini oluşturduğuna işaret ederek, "Bölgede, üretim sezonunda yağışın az olması sebebiyle aşırı sıcaklıkların ayçiçeği bitkisini strese sokmasına bağlı olarak verimde düşüş bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de zeytin ağaçları sıcaklıktan etkilendiği için verimde düşüş bekleniyor." diye konuştu.

Açık alanda doğaya bağımlı yapılan tarımsal üretimin, sıcaklık ve yağış gibi unsurlar nedeniyle iklim değişikliğinin sonuçlarından doğrudan etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, doğal afetlerin iklim değişikliğiyle birlikte daha yıkıcı boyutlara ulaştığını ifade etti.

"Çiftçilerimiz modern sulama tekniklerini kullanmaya teşvik edilmeli"

Düzensiz ekimlerin ve yağışların hasat takvimini de etkilediğini belirten Bayraktar, düzensizliklerin tarımsal üretime ve üreticilerin karar alma süreçlerine yansıdığını anlattı.

Bayraktar, sulamadaki yanlışlıklara da değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz, 2022-2023 sezonunda tarımsal anlamda bir kuraklık yaşamadı lakin aşırı sıcaklıklar tarımsal üretim üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, eğer yapıcı ve somut adımlar atılmazsa gelecekte doğa olaylarının etkisini artıracağı uyarısında bulunuyor. Sıcaklık değişikliklerine uyumlu bitki çeşitlerinin geliştirilmesiyle sıcaklık stresinin etkisi ve verimdeki düşmeler önlenebilecektir. Sıcaklıklardaki aşırı yükselişler bitkinin suya olan ihtiyacını artırdığı için sulamaya olan talep de dolaylı olarak artıyor. Gelecekteki su talebini karşılamak için mevcut su kaynaklarının korunması ve sulanabilir alanların sulamaya açılması gerekiyor. Bu nedenle çiftçilerimiz, modern sulama tekniklerini kullanmaya teşvik edilmelidir. Değişen iklimle birlikte ürün deseninde yaşanacak değişimlere de çiftçilerimizin ayak uydurması gerekiyor. İklim değişikliğiyle hangi ürün hangi bölgede yetiştirilebilir gibi konularda araştırmalar yapılmalıdır."

AA