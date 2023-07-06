Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat durumu değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en pahalı ürünün patlıcan olduğunu söyledi. Bayraktar yaptığı açıklamada Bayraktar, "Elmadaki fiyat artışını yüzde 257,8 ile kuru üzüm, yüzde 256,2 ile patlıcan, yüzde 231,9 ile havuç, yüzde 222,3 ile kuru incir, yüzde 212,3 ile maydanoz takip etti. Elma 4,4 kat, kuru üzüm ve patlıcan 3,6 kat, havuç 3,3 kat, kuru incir 3,2 ve maydanoz 3,1 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 5 lira olan elma markette 21 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 89 lira 44 kuruşa, 6 lira 90 kuruş olan patlıcan 24 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havuç 36 lira 51 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 177 lira 24 kuruşa, 1 lira 99 kuruş olan maydanoz 6 lira 20 kuruşa tüketiciye satıldı. Haziran ayında markette 39 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 16'sında fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 47 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 27,6 ile sivri biber, yüzde 26,3 ile kuru üzüm, yüzde 17,1 ile kabak, yüzde 16,7 ile kuru soğan, yüzde 16,4 ile zeytinyağı takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 32,3 ile karpuz oldu. Karpuzdaki azalışı yüzde 22,2 ile maydanoz, yüzde 19,4 ile yeşil fasulye, yüzde 17,1 ile çilek, yüzde 16,2 ile havuç izledi" dedi.

Beyza Betül Cihan