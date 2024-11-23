Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.
FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:
Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky
Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel
Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek
Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem
Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci
Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye
Kaynak: AA