İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TEKNOFEST’i ilk gün ziyaret ettiğinde yaptığı açıklamada herkesi TEKNOFEST’e davet etmiş ve Tuzla’dan ring seferler koyulacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi de TEKNOFEST’in yapıldığı Atatürk Havalimanı’nda Tuzla’dan ring seferler düzenledi. Tuzla’dan TEKNOFEST’e gitmek isteyen Tuzlalılar ise Tuzla Belediyesi’nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 5 günlük festival boyunca Tuzla Belediyesi ekipleri, ring seferler ile Tuzlalıları Atatürk Havalimanı’na götürdü.

“Bu otobüsler Türkiye Yüzyılı’na gidiyor”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Bu otobüsler sıradan yolcularla sıradan bir festival alanına gitmiyor. Bu otobüsler Türkiye’nin geleceğini inşa edecek teknoloji aşığı gençleri, gurur duyulan öncü eserlerle buluşturmaya gidiyor. Bu otobüsler Türkiye Yüzyılı’na gidiyor” ifadelerini kullandı.

HABER: SELÇUK BULUT