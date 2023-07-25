İSTANBUL - İstanbul’un doğu yakası Tuzla’da Tuzla Belediyesi özel bir festivale daha ev sahipliği yaptı. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen, su sporları sevdalısı İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği 2’inci Tuzla Su Sporları Festivali nefesleri kesti. Tuzla Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) ortaklaşa gerçekleştirdiği festivalde, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 2’nci Etap Yarışları ve Türkiye Motosurf Şampiyonası da düzenlendi. İki gün süren festivalde; flyboard gösterileri, su jeti gösterileri, yelken, konser, dragon boat yarışları ve balık tutma yarışması da gerçekleştirildi. Programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın su jeti araçları ile yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Ayrıca Başkan Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

“Deniz deyince akıllara Tuzla gelsin istiyoruz”

Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İkincisi gerçekleştirdiğimiz Su Sporları Festivali’ni muhteşem bir törenle bitiriyoruz. Bütün katılımcılara, özellikle paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye’yi yurt dışında temsil eden sporcularımızı Tuzla’da ağırlamak çok önemliydi. Tuzla’da Deniz Harp Okulu’nun olması, Piri Reis Üniversitesi gibi spesifik üniversitelerin olması ile birlikte üniversitelerin takımları ile festivalimize katılması ve en önemlisi federasyonumuzun da bu işe katılması bu festivale renk kattı. Vatandaşımızın göstermiş olduğu ilgi muhteşemdi. Deniz deyince akıllara Tuzla gelsin istiyoruz. 2009 yılından itibaren Eğitim Kenti vizyonumuzla ve deniz deyince akıllara Tuzla gelsin vizyonuna değer katmaya devam edeceğiz. Bütün katılımcılara bu işe değer veren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tuzla’da yaşam bir ayrıcalıktır” dedi.

HABER: SELÇUK BULUT