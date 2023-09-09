İSTANBUL (AA) - Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2019 yerel seçimlerinde kronik hastalığı olan bireylere vadettiği "Kronik Hastalıklar Danışma Merkezi"ni kurarak evde refakatçi hizmetini ilçe genelinde hayata geçirdi.

Tuzla Belediyesi Kronik Hastalıklar Danışma Merkezi'nin bünyesinde hizmet sunan evde refakatçi hizmeti birimiyle de hastaların iyi bakılması sağlanıyor.

Hizmet kapsamında haftada bir gün evde refakat edilen hastaların ilaç, yemek, alt değiştirme, beden temizliği ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Öte yandan kronik hastalığı olan kişilerin yakınları da bu hizmet sayesinde haftada bir gün dışarı çıkma şansını elde ediyor.

"Amacımız, onların ve onlara bakan kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kronik Rahatsızlıklar Merkezi'nin refakatçi hizmetini yerinde gözlemlemek amacıyla 21 yıldır yatağa bağımlı olan ikiz kardeşler Fatih ve Akif'i evlerinde ziyaret etti.

Burada konuşan Yazıcı, engellilik durumu ya da kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan ve ayrı takip ile bakımının yapılması gereken vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla bu merkezi kurduklarını belirtti.

Yazıcı, bu hastaların spesifik yardımlara ihtiyaç duyabildiklerini aktararak "Bu yardımların ve bakımların sağlanabilmesi için kurduğumuz birimle birlikte daha önce yaptığımız Evde Sağlık Hizmetleri'nin çok ötesinde, kronik hastalıklara ayrıca baktığımızı ve ilgilendiğimizi belirtmek istiyoruz. Amacımız, onların ve onlara bakan kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek. Çünkü bakıcılar, bakanlar ve annelerin de özgürlüğe ve rahatlığa ihtiyaçları var. Merkezimiz bu yönde çok iyi çalışmalara başladı ve bunu geliştirerek devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Fatih ve Akif'in annesi ise yıllardır oğullarının yanından ayrılmadığını ancak bu hizmet sayesinde 7 yıldır görmediği komşularını ziyaret etme imkanı bulduğunu anlatarak Yazıcı'ya teşekkür etti.

Yazıcı'nın yatağa bağımlı kardeşlere kendisinden bir istekleri olup olmadığını sorması üzerine; Fatih bilgisayar talebinde bulundu, Akif ise evlenmek istediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Şadi Yazıcı, "Akif'le konuştuk, bir kız isteyeceğiz inşallah. Bu artık bir gönül işi, gönül işine bakmamak mümkün değil. Fatih'in de bir bilgisayar talebi oldu. Ona inşallah kullanışlı bir şey yapacağız." ifadelerini kullandı.