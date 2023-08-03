Çankırı Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" öncesinde spor müsabakaları yapılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında tuzla kaplanarak oluşturulan sahada futbol maçının ardından voleybol takımları karşılaştı.

Angels ile Filenin Sultanları takımları arasında oynanan ilk voleybol maçında Angels Kız Voleybol Takımı maçın galibi oldu.

Karşılaşmaların finali festivalin son günü yapılacak. Final müsabakalarına kadar her gün farklı branşlarda takımlar tuz sahada mücadele edecek.

AA