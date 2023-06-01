Ankara

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapordan yaptığı derlemeye göre, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Bakanlık koordinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından personel görevlendirmeleriyle Tütün Özel Ekibi oluşturuldu.

Bu ekiple, müşterek operasyon ve denetimlerin gerçekleştirilmesi, taşra idarelerince yapılacak operasyon ve denetimlerin koordine edilmesi, sorunlu ve riskli alanların tespiti ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yürütülmesi amaçlandı.

Bir yılı aşkın süredir aktif görevde olan Tütün Özel Ekibi, sigara, tütün, makaron, doldurulmuş makaron, sigara kağıdı, sigara filtresi, nargile tütünü, elektronik sigara gibi tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı, izinsiz sigara kağıdı ithalatı, kayıt dışı makaron üretilmesi gibi farklı konularda operasyonlara imza attı.

Ekip, Bakanlıkça koordine edilen mevzuat değişikliği çalışmalarına da katkı sağladı.

Tütün Özel Ekibi, 2022 yılını kapsayan bir yıllık faaliyet döneminde 19 kaçakçılık olayına müdahale etti. Bu olaylarda ele geçirilen ürünlerin değeri 30,6 milyon lirayı buldu.

Ekibin ortaya çıkardığı olayların sorumlularına 2,1 milyon lira idari ceza kesildi.

Ele geçirilen 44 milyon makaron, 5,5 milyon doldurulmuş sigara, 13,9 bin kilogram tütün, 600 kilogram nargile tütünü, 9,4 milyon sigara filtresi, 211,5 bin sigara kağıdı ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan 4 taşıta el konuldu. Kaçakçılık olayına karışan 19 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Hem rutin hem müşterek operasyonlar yapılıyor

Rapora göre, Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri yoğun şekilde kaçakçılığa ve kayıt dışı üretime konu ediliyor. Söz konusu eşyanın kaçakçılığa konu edilmesi durumunda oluşan vergi kaybı ve haksız rekabet ortamı ülke ekonomisine zarar verirken piyasaya arz edilen standart dışı ve kalitesiz ürünler, üretildiği koşullar ve içerdiği maddeler sebebiyle çevre ve toplum sağlığını tehdit ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları, alınan ihbarlar ve genel kontroller kapsamında, sınır kapılarında ve ülke içinde rutin, müştereken ve operasyonel denetimler yapılıyor.

AA