İstanbul

TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret eden Kotil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hürjet hakkında verdikleri sözü yerine getirerek, ilk uçuşuna şahit olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kotil, "Bu Hürjet'in ilk uçuşu. Aslında tarihimiz için, teknoloji tarihi için çok önemli bir olay. İnsanlı süpersonik bir uçak, yüksek manevra yeteneğine sahip ve 7G kuvvetiyle manevra yapabiliyor. F-16 da 9G kuvvetine kadar manevra yapabiliyor, o bakımdan yakın. Üzerinde 3 ton mühimmat taşıyabiliyor ve Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Tümüyle yüzde yüz Türk mühendisleri tasarladı." dedi.

TUSAŞ bünyesinde 6 bin mühendisin görev aldığını aktaran Kotil, bu mühendislerin tecrübe ortalamasının 4 yıl olduğunu, bu sayede genç ve dinamik bir şirket olma özelliklerini koruduklarını söyledi.

Geliştirdikleri tüm ürünleri Türk mühendislerinin tasarladığının altını çizen Kotil, şöyle devam etti:

"Bunu yaptıktan sonra Milli Muharip'in uçması daha da kolaylaşıyor. Çünkü ikisi de aynı cins uçaklar. Havacılığı bilirseniz ses altı uçan uçakların geometrileri daha yuvarlak, süpersoniklerin daha keskindir. Keskin olduğu için kontrolleri daha zordur. Buna aktif kontrol deriz. Biz bunu burada başardık. İlk uçuşlarına baktıysanız, ilk uçuşu bir kuş gibi dümdüz kalkabildi. Normalde iyi olmayan uçak yalpalama yapar, bir sağa bir sola gider. Nihayetinde bu ilk uçuş, siz ondan sonraki uçuşlarda bunun uçuş kontrol sistemini ayarlarsınız. Ama bizim bunlar bütünüyle teorik olarak tasarlanıp, imal edilip de ilk uçuşuna da on numara performans sergilediler, ben çok mutluyum."

Türkiye'nin, Hürjet ile "Ben de uçak tasarlayıp, uçurabilirim" dediğini ifade eden Kotil, şunları dile getirdi:

"İlk uçuşun bu kadar başarılı olması mühendislerimizin çok iyi tasarım ve çok iyi analiz yaptığını gösteriyor. Tabii bu 1 yıllık bir proje değil, 2018'de başladı. Çok emek verdik, bütün testlerini gerçekleştirdik. Biz Türkiye'de ilk olan işte kuş çarpma deneyleri olsun, yakıt testleri olsun, bunların tüm altyapılarını kurduk. Şimdi bu buz dağının üzerine gördüğünüz uçak, on numara bir uçak. Bu uçaktan dünyada aslında üç ülkede var, Türkiye dahil. Bir Amerikalıların Red Hawk denilen, Boeing'in yaptığı bir uçak var, bu klasta bir uçak. Korelilerin yaptığı T-50, Koreliler yurt dışı desteği olduğunu söylerler. Bir de Hürjet var. Bunlar bu klastaki üç uçak oluyor."

Kotil, Hürjet'in üretim aşamasıyla ilgili özel bir belgeselin de hazırlandığını ve ilerleyen günlerde yayınlanmasını planladıklarını söyledi.

Dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Atak-2 helikopterine ilişkin açıklamalarda da bulunan Kotil, şunları söyledi:

"Bu helikopter sıfırdan tasarlandı. Kendisi 11 ton ağır sınıf helikopteri. Dünyada bundan 3 tane var. Biri Rusların Mİ-28 denilen savaş helikopteri, bir de Amerikalıların Apache denilen helikopteri var. İki helikopter bir de bizim kendi helikopterimiz. Diğer bütün helikopterler bunun altında performansa yönelik helikopterlerdir. Biz bütün her şeyini dijital tasarlıyoruz, dijital olarak imal ediyoruz. Otomatik kontrollerle gidiyor. Dolayısıyla işçilik on numara çıkıyor. Bir helikopterin en önemli kısmı transmisyonudur. Gökbey'in transmisyonunu daha önce yapmıştık. Ama Gökbey 6 tonluk bir helikopter, bu 11 tonluk. Yani iki katı bir helikopter. Transmisyon ilk çalışmada çalıştı. Sıfır titreşim yaptı ve dün de uçtu. Uçuş da çok stabil oldu."

"Atak-2 'yukarıda kuş kadar hafifti'"

Atak-2'nin ilk uçuşu olmasına rağmen neredeyse 500'üncü uçuşuymuş gibi hareket ettiğini dile getiren Kotil, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, Türkiye, savunma sanayiinde, havacılıkta TUSAŞ özelinde devrim yaptı. Biz bir platforma ülke olarak çıktık. Şimdi bu ürünler buz dağının tepesidir. Yani Hürjet, stabil uçtu on numara, bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Atak-2 ağır olmasına, 11 ton olmasına rağmen 'yukarıda kuş kadar hafifti' dedi kaptanımız." diye konuştu.

"Cumhuriyetimize 5 ürün hediye etmiş olacağız"

Kotil, "1 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanının TUSAȘ tesislerine bir ziyareti olacak. Burada MMU'ya isim vermesi de bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel isim verir. Biz de bekliyoruz inşallah 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs töreni bizim için çok önemli. Çünkü büyük bir çaba gösterdik. Dedik ki, '100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda, şunu yapacağız, bunu yapacağız' demiştik. Allah bunları tek tek nasip etti. Geriye kalan bir tane var. O da bizim görünmeyen, hayalet insansız uçağımız Anka-3. Pazartesiye kadar uçacak gibi görünmüyor. Ama önümüzdeki günlerde, 1-2 hafta içinde onu da uçuracağız. Böylece Cumhuriyetimize 5 ürün hediye etmiş olacağız. Motoru dahil her şeyi yerli Gökbey, tümüyle yerli Atak-2'miz, Milli Muharip'imiz, Hürjet'imiz, bir de Anka-3'ümüz. Tabii daha önce bitirdiğimiz Hürkuş'umuz, daha önce bitirdiğimiz Aksungur'umuz var. Şimşek'imiz var, Süper Şimşek geliyor. Onu pazartesi de göstereceğiz inşallah. Yıllardan beri yaptığımız Atak helikopterimiz var. Yani onları tekrardan göstereceğiz. Gösteri de yapacaklar."

AA