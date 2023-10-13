İstanbul

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konutların turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilmesine yönelik hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Müberra Eresin yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turizm amaçlı kiralanan konutlarda denetimlerin artırılmasını ve gereğinin yapılmasını önemli bulduklarını kaydeden Eresin, kanun teklifine ilişkin "Haksız kazancın önüne geçilmesi noktasında ve daha da önemlisi hem güvenlik hem hijyen sebepleriyle çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eresin, bu tip kiralamalara vergi ve belgelendirme uygulamasının, sistemin hem kontrol altına alınmasını hem de haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacağını anlatarak, "Rekabet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli. Bu konuda yoğun çalışmaları dolayısıyla başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Günlük kiralanan evler aracılığıyla gerçekleştirilen kayıt dışı otelcilik faaliyetlerindeki büyük artışın bu yıl otel doluluk rakamlarını olumsuz etkilediğini belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı günlük kiralık evler sıkıntısı geçmişte de bir dönem çok artmıştı ancak her anlamda alınan tedbirlerle kontrol altına alınmıştı. Son 1-2 yılda sayılarda yeniden ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu yolla kiralanan 60 bine yakın ev olduğu belirtiliyor."

Eresin, dünya genelinde birçok ülkede bu tür uygulamalara kısıtlama getirildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı şehirlerde yasaklama yoluna gidildi. Özellikle belirtmek isteriz ki Airbnb gibi oluşumlara karşı değiliz. Konaklama sektörü olarak çeşitlilikten yanayız. En önemli ve basit örneklerinden biri olan taksi konusunda Uber’in Türkiye’de de çalışması gerektiği fikrimiz gibi, her fırsatta rakiplerimizle rekabet edebilmek için dünyada var olan turizmle ilgili tüm sistemlerin Türkiye'de de olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak öncelikli olarak yasal altyapılarının kurulması gerektiğini de düşünüyoruz. Dünyada da sistem bu şekilde işliyor. Evlerini Airbnb ile kiralayanlar aynı zamanda vergi mükellefidir. Ama bizde böyle bir uygulama maalesef bulunmuyor. Bu da çok net haksız rekabet anlamına geliyor."