Spikerliğe,radyonun tek kanal olduğu yıllarda, konservatuvar öğrencisi iken,ilk kadin spikerimiz Emel Gazinihal'in başspikerliğinde başlayan, haberden müzik•eğlenceye her dalda, reklam spikerliği ve açıkoturum yöneticiliği de dahil, alanda çok yönlü deneyime sahip olan Beyazıt, kurumda kültür müdürü olarak ve kurumun atamasi ile bir süre Ingiltere'de Türkçe Yayınlar Servisinde görev yaptı.Özgül Beyazıt,şu siralar yarim yüzyili aşan deneyimini yepyeni projelere katmaya hazırlanıyor.

Türküola Müzik tarafindan Ñeşe Demirkat öncüluğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kusruluş yıldönümü için hazırlanan projelere sunumu ile değer katan Beyazıt,bu çok özel yılda çocuklar ve gençler ile buluşmanın heyecanı içinde, küçük dinleyicileri olduğu kadar yediden yetmişe her yaştan,her kesimden yeniyila girerken sevindirecek yılbaşi masalının sunumunda, değerli spiker Özgül Beyazit, deneyimli yapımcı Néşe Demirkat, solist/oyuncular Seza Yeğin,Kaan Erten, GüneyAlçin, ÉrcanYenigül den oluşan Armoni Sahne ,aranjör Paşahsn Kaytan yine birsraya geliyor. Ana teması umut ve sevinç olan kolaj.versiyonda, kibritçi.kız ve kurşun.asker arkadaşlığın gücü ile umut dolu yeni yilin gelişini hayvancıklar ile kutluyor.

Çocuklarin yeni '''masalci teyze'si olmaktan da çok mutlu olduğunu,çocuklara ve hayvanlar'a ayrı bir ďüşkün olduğunu belirten Özgül hanım, 'Müzikli Masallar' albüm projesl ile depremden etkilenen çocuklar için de aktivitelerde bulunmayı amaçladiklarini bildiriyor. Kisa süre önce -sektör'de 40.yıl-öďülü alan ve projelerde sesi ile de yer alan,renk katan müzik yapımcısı Neşe Demirkat öncülüğündeki Cumhuriyet'in 100.yilı yapımlarında yer almanın onur olduğunu belirten özgül Beyazıt,gerçek bir

Atatürk tutkunu. Yarim yüzyili aşan spikerlik deneyimi'ni özellikle de Ata'nın en sevdiği şiir olan Tevfik Fikret'in yazdığı Ferda'yi katacak olma katan gençliğe ithafen yazılmış bu şiiri okurken Ata'nin geleceği umut ile teslim ettiği gençler'e seslenecek olmaktan dolayı bambaşka bir heyecan ve sevinç içinde Müzikli Masallar'ın yepyeni ikisi 'Bambi' ve 'Çirkin Ördek Yavrusu' 23.nisan Çocuk Bayramında, Ferda şiiri,19.mayıs gençlik ve Spor Bayramı 'nda dijital platformda dinleyici ile buluşacak. İki yapım da CD formatında en kisa sürede raflarda yerini alacak. Elde edilen gelirin büyük bölülü deprem rehabilite aktiviteleri'ne aktarılacak.