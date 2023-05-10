Ankara

Nevşehir'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Kente getirilen araç, Milli İrade Caddesi'ndeki Nejdet Ersan Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Otomobili inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere, yerli otomobil hayalinin gerçekleşmesinin onur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yerli ve milli aracımız Togg bugün şehrimize geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya Türk milletinin en güzelini yapacağını gösterdi. Ne kadar iftihar etsek az. Vatandaşımızın bunun özlemi içinde olduğunu görüyoruz, araç yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı." dedi.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Zafer Demirdöğen ise yerli otomobili çok beğendiğini ifade ederek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık, sıhhat, uzun ömür nasip etsin." diye konuştu.

Emre Üzümcü de aracın iç dizaynına hayran kaldığını söyledi.

Diyarbakır

Şehir turunun ardından merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75 önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aracın direksiyonuna geçen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin gururu Togg'un Diyarbakır'da olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Diyarbakırlı hemşehrilerimiz daha yakından tanıyacak. Gerçekten muhteşem bir otomobil." diyen Su, aracı bir süre kullandığını belirtti.

Su, Togg'un güzel ve konforlu olduğunu ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu araçta emeği geçen bakanlara, iş insanlarına, mühendislere, çalışanlara teşekkür etti.

Daha sonra Togg ile fotoğraf çektiren vatandaşlar araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlardan Betül Kanpak, Togg'u çok beğendiğini, konforlu bulduğunu belirterek, "Harika buldum, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir araç. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mehdi Sümerli de Togg'un şık ve güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Sümerli, "Umut ediyorduk ve gerçek oldu. Gelmek, görmek, şu koltuğa oturmak lazım. Herkese görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Afyonkarahisar

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kullandığı Togg valilik önüne getirildi.

"Gemlik mavisi" rengindeki aracı karşılayanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yiğitbaşı, gazetecilere, sabah saatlerinde eşiyle bindiği aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Koltuğa geçince insanın heyecanlandığını vurgulayan Yiğitbaşı, "Uzun zamandır araç kullanmıyordum. Kullanımı çok kolay. Çok çabuk hızlanıyor, dikkat etmek lazım. Eşimle aramızda 'Afyon kaymağı gibi gidiyor.' dedik. Valiliğin önüne gelene kadar şehrimizde tur attık. Araç gençler için özgüven olacak. Ülke için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Togg'un fabrikasını da ziyaret ettiğini, aracın asfaltla buluştuğunu görmenin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Türk insanına yetki verildiği zaman neler yapabileceğinin somut örneği. Gurur kaynağımız." dedi.

Sivas'ta bilişim lisesi öğrencilerine tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşturuldu.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliğine, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çiçekler, meşaleler ve bayraklar eşliğinde yerli otomobili karşılayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, ülkenin gururu, 100 yıllık beklenti milli otomobil Togg'u, Sivas Belediyesine hizmet aracı olarak kazandırdıklarını belirterek, "Bu muhteşem duyguyu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz eser üretmekle mükellefiz, söz uçar eser kalır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "en iyi performans" ödülüne layık görülen okul takımına hediyelerini takdim eden Bilgin, başarılarının daim olmasını diledi.

Ardından Togg'un direksiyonuna geçen Bilgin, öğrencilerle şehir turu attı.

Kastamonu

Aracın direksiyonuna geçen Kastamonu Valisi Avni Çakır, şehir turunun ardından Togg'u Cumhuriyet Meydanı'na getirdi.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çakır, gazetecilere, Togg'un Kastamonu'da bulunmasından gurur ve keyif duyduklarını söyledi.

Togg'un yıllarca özlemini duydukları bir araç olduğuna işaret eden Çakır, şöyle konuştu:

"Türk gencine, Türk bilim insanına imkan verildiğinde nasıl muhteşem eserlerin yapabileceğinin çok güzel bir örneği. Bunun havacılık sektöründe, insansız hava araçları sektörlerinde çok güzel örneklerini görüyorduk. Muhteşem bir araç. Sürücü olarak çok farklı araçlara bindim ama en konforlusu diyebilirim. Hem çevreci hem yerli hem milli hem teknolojik gençlerin bayılacağı bir araç. Her Türk vatandaşı gibi müthiş gurur duyuyorum. İnşallah tüm yollarda tüm sokaklarda tüm şehirlerde aracımızı göreceğiz."

Necati Atak ise galericilik yaptığını anlatarak, "Yerli ve milli olarak böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yakından görmek çok farklı bir şey. Mükemmel bir tasarım, mükemmel güzellik. Allah yapanlardan razı olsun, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ise Togg'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadriye Haliloğlu da aracı çok beğendiğini ifade etti.

AA