Ankara

Military Big Data'nın uluslararası yeni versiyonu ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) tanıtıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki projelerde hem abonelik hem de platform entegrasyonu lisans modelleriyle kullanılan Military Big Data, Mildata markalı yeni versiyonunda dünyada kullanımda olan insansız sistemlerin yer aldığı "Robotikler" modülü ile son 40 yılın ülkeler arası savunma ticaretinin incelendiği "Savunma Ticareti" modülünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Dünyada kullanımda olan ya da siparişi verilen bütün silah sistemlerini kara, deniz, hava, robotikler ve mühimmatlar başlıkları altında stratejik planlama, istihbarat, iş geliştirme, tedarik, eğitim ve akademik çalışmalar gibi amaçlara hizmet etmesi için inceleyen Mildata, kullanıcının bakış açısına ya da ilgi alanına göre değişen derinlikte analizler sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle bireysel/kurumsal kullanımda değer yaratan Mildata, aynı zamanda deniz, hava, kara, elektronik harp, komuta-kontrol projelerinden veri kütüphanesi olarak tercih ediliyor. Veri tabanı halihazırda silah/sistem, harp tahlili, harita bilgi sistemi ve savunma ticareti olmak üzere 4 ana modülden oluşuyor.

Türk savunma sanayisinin halihazırda platform ihracatı yaptığı ülkeler başta olmak üzere, Mildata'nın küresel bir müşteri kitlesi bulunuyor.

Mildata Genel Müdürü Mahmut Bölükbaş, IDEF'23'ün kendileri için Mildata'yı uluslararası yapan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dünyanın sıcak bir çatışma döneminden geçtiğini ve bilginin hiç olmadığı kadar değerli olduğunu ifade eden Bölükbaşı, "Kendine has metodolojisiyle Mildata'yı öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin karar destek mekanizmalarına dahil etmek ilk hedefimizdi. Artık bu kabiliyeti, savunma sanayisiyle bir marka, NATO'da etkili bir güç olan Türkiye’nin bilgi alanındaki ürünü olarak dünyaya açıyoruz. Mildata yakın gelecekte yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetlerini de barındıracak. Önümüzdeki dönemde Mildata'nın adını Türk savunma projelerinde ve ihracat haberleriyle daha çok duyacağız."

SASAD ve Mildata işbirliği

Öte yandan, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile Mildata arasında Military Big Data'nın yurt içinde ve dışında sektöre yönelik temsilciliğinin SASAD tarafından yürütülmesini içeren bir sözleşme imzalandı.

Bu işbirliğiyle Türk savunma ve havacılık sektörünün altyapı, ihracat ve kurumsal açıdan gelişmesi için projeler üreten SASAD'a bir yandan kaynak yaratılırken öte yandan Mildata'nın analiz altyapısı üyelere kazandırılacak.

AA