Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde 3'ü alabalık, 9'u kanatlı, 12'si memelilere yönelik olmak üzere 24 üretme istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda nesli tehlike altındaki türler başta olmak üzere yaban hayvanlarının bakımı ve üretimi yapılıyor.

Bunlar arasında geçmişte Türkiye'nin farklı yörelerinde yaşayabilen ancak bilinçsiz avcılık ve yaşam alanları kaybı nedeniyle yok olma noktasına gelen türler de yer alıyor. Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan ve kelaynakların da aralarında olduğu türler, Türkiye'nin aldığı önlemler, uyguladığı projeler ve kurduğu tesislerle hayata tutundu. Yetkililer, bu tedbirler alınmasaydı söz konusu türlerin sadece "fotoğraflarda ve kitaplarda görebileceğini" ifade ediyor.

Üretim istasyonlarında, Türkiye'deki memeli yaban hayvanı türlerinden kızılgeyik, Hatay dağ ceylanı, kanatlı yaban hayvanlarından kınalı keklik, çil keklik ve sülün de yetiştiriliyor. Ayrıca alabalık üretim faaliyetleri de odaklanılan projeler arasında yer alıyor.

20 yılda milyonlarca yaban hayvanı üretildi

Memeli yaban hayvanlarından 2002-2022 döneminde 766'sı kızılgeyik, 82'si alageyik, 447'si yaban koyunu, 556'sı ceylan, 11'i karaca ve 92'si yaban keçisi olmak üzere toplam 1954 hayvan doğayla buluşturuldu. Sadece geçen yıl toplam 109 yaban hayvanı doğaya yerleştirildi.

Kanatlı yaban hayvanlarından ise 2001-2021 döneminde toplamda 850 bin 788 keklik ve 360 bin 752 sülün üretilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Sadece geçen yıl 81 bin keklik ile 24 bin sülünün üretimi sağlandı.

Ayrıca 2001-2021 döneminde 33 milyon 965 bin 420 alabalık üretildi.

639 tür koruma altında

Türkiye'de 112 memeli, 141 sürüngen ve 386 kuş olmak üzere toplam 639 tür koruma altında bulunuyor.

Nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik "Tür Eylem Planları" uygulanıyor. Tamamlanan eylem planları 5'er yıllık sürelerle izleniyor. Bu doğrultuda 65'i bitki, 35'i hayvan olmak üzere toplamda 100 tür için eylem planı tamamlandı.

Deniz kaplumbağaları da unutulmadı

Öte yandan, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda da 20 yuvalama alanı belirlendi. Buralarda söz konusu türün korunması yönünde çalışmalar yapıldı.

Sahillerde geçen yıl 335 bin 216 caretta caretta yavrusu ile 330 bin 480 yeşil kaplumbağa yavrusu olmak üzere toplam 665 bin 696 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Tedavi ve rehabilite edilen yaban hayvanı sayısı 54 bin 297

Bakanlık, tabiatta yaralı veya bakıma muhtaç ele geçirilenler ile uluslararası sözleşmeler gereği el konulan yabani hayvanların bakım ve rehabilitasyonları amacıyla yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri de inşa ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Kars, Konya, Mersin, Rize, Sinop, Şanlıurfa ve Van'da toplam 11 merkez bulunuyor.

Türkiye'de 2012'den bu yana yaralı bulunan 97 bin 757 yaban hayvanının 54 bin 297'si tedavi ve rehabilite edilerek tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

AA