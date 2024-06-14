Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Nisan 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 2,9 azalışla 323,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,6 artışla 648,4 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, nisanda eksi 325,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi nisanda 2023 sonuna göre yüzde 11,8 azalışla 124,3 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 3,7 yükselişle 129 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,8 artarak 53,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 18,6 artışla 180,5 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 108,5 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 13 artarak 108,5 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 31,8 yükselişle 38,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1 artışla 42,9 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,3 azalışla 359,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,6 azalarak 42,5 milyar dolara inerken TL mevduatı da yüzde 22 artarak 20,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 62,1 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 azalarak 99,7 milyar dolar oldu.