Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı olan Kuzey Afrika ülkesi Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için vitese bastı.

Elektrik talebinin yaklaşık yüzde 80'ini petrolden karşılayan ülke, artan talebi karşılayabilmek için enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların payını artırmayı planlıyor.

Yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyelini ülke ekonomisi için fırsata çevirmeye çalışan Libya, bu kapsamda uluslararası işbirliğine olan ihtiyacını da dile getiriyor.

Geçen hafta, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu alandaki işbirliği fırsatlarına dikkati çekmişti.

Bayraktar, Libya'nın Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübesinden istifade edebileceğini, şirketlerin de bu konuda motive edildiğini belirtmişti.

"Kapsamlı bir strateji geliştirdik"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdul Selam El-Ensari, AA muhabirine, ülkesinin ortaya koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerini ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

El-Ensari, Libya'nın büyük bir güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Libya'nın ortaya koyduğu Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi'ne atıfta bulunan El-Ensari, ülkenin 2035 yılına kadar enerji portföyünün yüzde 20'sini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

El-Ensari, "Söz konusu stratejideki 4 gigavatlık yenilenebilir enerji hedefi, üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada 2027 sonu itibarıyla 1,7 gigavat kapasiteye, ikinci aşamada 2030 itibarıyla 2,5 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Geriye kalan kapasite ise 2035'e kadar hayata geçirilecek." dedi.

Libya'nın "Go Green" adıyla anılan yeni bir girişim de başlattığını belirten El-Ensari, bu girişimin bireysel, endüstriyel ve tarımsal tüketicilere yönelik çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunu hedeflediğini ve tüm kurumsal yapıların bu tür sistemlere sahip olmasının amaçladığını kaydetti.

El-Ensari, "Yenilenebilir enerji planı, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kurulumu hedefliyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile yeşil hidrojen noktasında da bir çalışmamız var ancak hala başlangıç aşamasındayız." diye konuştu.

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara da işaret eden El-Ensari, bu zorlukların daha çok yasal düzenlemeler ve finansmanla ilgili olduğunu dile getirdi. El-Ensari, bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini anlattı. Bu engellerin üstesinden gelmekte uluslararası işbirliğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken El-Ensari, "Biz tüm uluslararası şirketlere, yatırımcılara, herkese açığız. Türkiye ise iki ülke arasındaki güçlü tarihsel ilişkiler dolayısıyla iyi bir fırsata sahip. Türkiye, bu stratejinin bir parçası olabilir." değerlendirmesinde bulundu.