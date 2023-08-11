HABER: SEVGÜL EROĞLU

Müzikleri Cesare Pugni’ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic'e ait olan "Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ile librettosu G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy imzası taşıyor.

Eserde olaylar Esmeralda'ya büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan, Notre Dame Kilisesinin kambur zangocu Quasimodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor.

Dekorundan kostümlerine kadar tamamen yerli prodüksiyon olan eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Fuat Gök, video prodüksiyonu ise Ahmet Şeren'e ait.

Festivalde yer alan tüm etkinlikler Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde saat 21.30’da başlıyor.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Bodrum Kalesi, OASİS AVM ve Midtown AVM gişelerinden veya

www.dobgm.gov.tr

www.biletinial.com bilet satış sitesiüzerinden temin edebilirler.