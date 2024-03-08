Gazi, Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin güç birliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NÖROM) faaliyetlerine başlaması dolayısıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

Siemens Healthineers'ın MR sistemini kullanan NÖROM, Türkiye'yi beyin araştırmalarının ön saflarına taşımayı hedefliyor. Ayrıntılı beyin görüntüleri elde edebilen ve Türkiye'de bir ilk olan sistem, beyin aktivitesini ölçmede, beyin bölgeleri arasındaki etkileşimleri anlamada, beyin hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve araştırılmasında önemli rol oynuyor.

NÖROM ve Siemens Healthineers Türkiye, yakın zamanda da Türkiye'nin tıbbi görüntüleme teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla temel araştırma sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyor.

"Projesiyle gelen herkes bu merkezi kullanabilecek"

NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezle dünyanın farklı yerlerinden araştırmacı çekecek bir cazibeye sahip olacaklarını söyledi.

Çok yeni bir merkez olmalarına rağmen şu anda dünyanın farklı bölgelerindeki en iyilerin tercih edebileceği bir altyapıya sahip olduklarının altını çizen Belen, "Çalışmalarımızla, nörobilim ve nöroteknoloji alanında çalışan yerli ve yabancı merkezler ve laboratuvarların araştırma projelerinde etkin rol almayı hedefliyoruz. Nöropsikiyatrik bozukluklar ve beyin hastalıklarına özgü moleküler, biyokimyasal, görüntüleme ve elektrofizyolojik parmak izlerini keşfetmeyi, yeni tedavi hedefleri tanımlamayı öncelikliyoruz. NÖROM'un yakın gelecekte, insana fayda ve sürdürülebilirlik misyonu, güçlü alt yapısı, zengin araştırma alanları ve nitelikli araştırmacı profiliyle başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere, dünyanın değişik köşelerinde çalışan araştırmacılar için bir cazibe merkezine dönüşeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

NÖROM Nörogörüntüleme Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Metehan Çiçek de Türkiye'nin üç önemli üniversitesinin farklı alanlarda çok güçlü ekipleri olduğunu dile getirdi. Çok büyük bir güç birliği oluşturduklarını vurgulayan Çiçek, "NÖROM ulusal bir merkez, projesi olan tüm araştırmacılara ve bilim insanlarına açık. Projesiyle gelen herkes bu merkezi kullanabilecek." bilgisini paylaştı.

Yeni anlaşmalar yolda

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel de bilimsel çalışmalar açısından önemli bir ilki temsil eden NÖROM ile Türkiye'de imza attıkları ilklere yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada sayılı araştırma merkezinde kullanılan ve Türkiye'de bir ilk olan MR sisteminin NÖROM'a kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirten Sonemel, şunları kaydetti:

"Bilim dünyası adına heyecan yaratan ve beyin sağlığı alanında önemli bilimsel ilerlemelere katkı sağlayacağı düşünülen bu sistemi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şirket olarak tıbbi teknoloji alanındaki ürün ve hizmetlerimizle sağlık profesyonellerine, sağlık kurumlarına ve hastalara değer yaratıyoruz. Bunun yanında özellikle tıbbi görüntüleme alanında Türkiye'deki akademi dünyasının taşıdığı potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için gerekli teknolojiyi, bilgi birikimini ve araştırma alanlarını sağlamak amacıyla bu yöndeki çalışmalarımıza uzun yıllardır devam ediyoruz. Hastane ve üniversitelerle nitelikli bilimsel araştırmalara ve işbirliklerine imza atıyoruz. Yakın zamanda NÖROM ile 'temel araştırma sözleşmesi' imzalamaya hazırlanıyoruz. Teknoloji birliğimizin ve işbirliğimizin ülkemizdeki araştırmacıların sayısını ve araştırmaların niteliğini artırmasını hedefliyoruz."