Balıkesir

Türkiye'de alanında ilk birlik olan ve "Batı Anadolu'nun kalesi" olarak nitelendirilen Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, 82 yıldır vatanın ve hava sahasının korunmasına yönelik donanımlı pilotlar yetiştirerek Türk havacılığına hizmet ediyor.

Çorlu 5'inci Tayyare Alayı 1'inci Keşif Bölüğünün 22 Temmuz 1942'de Balıkesir'e intikaliyle kurulan, 1951'de tugay seviyesine çıkarılan ve T-33 uçaklarının envantere girişiyle ilk jet üssü olarak faaliyet gösteren askeri birliğe, 1953 yılında 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı adı verildi.

Komutanlık bünyesindeki 193'üncü Öncel Filo Komutanlığında yaklaşık 8 aylık zorlu eğitimi geçen öğrenciler, donanımlı savaş pilotları olarak görevlerine başlıyor.

İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında SF-260D, KT-1T ve T-38M uçaklarında eğitimlerini bitirerek Balıkesir'e gelen öğrenciler, F-16 eğitimleri alıyor. Teorik dersler gören, Standardize/Simülatör ve Akademik Eğitim Filo Komutanlığında uçuş eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile F-16'larda uçuş deneyimi kazanıyor.

"Şahinleri en iyi biz yetiştiririz." parolasıyla hizmet veren okuldan mezun olan subaylar, F-16 pilotu unvanıyla kıtalarında başarıyla görev yapıyor.

191'inci Jet Filo Komutanlığı ise Türk hava sahasının korunması için 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevleri ile emir verilmesi durumunda teröristle mücadele harekatını başarıyla icra ediyor.

"Milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz"

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde pilotlarla bir araya geldi.

Pilotları tek tek tebrik eden Yüzçelik, yaptığı konuşmada, "Bizlere 'İstikbal göklerdedir' hedefini gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla, özgür semalar uğruna hayatını feda etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mavi göklere gönül veren ve havacı olmanın gururunu yaşayan tüm silah arkadaşlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyoruz." dedi.

191'inci Jet Filo Komutanı da milletin huzur ve güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı, dünyanın dört bir yanında felakete uğramış insanların acılarının hafifletilmesi için havacıların özveriyle icra ettiği başarılı görevlerin, övünç ve şeref tabloları olarak tarihte yerini almaya devam edeceğini dile getirerek, "Kahraman Türk pilotları olarak milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

193'üncü Öncel Filo Komutanı ise kursiyerlere seslenerek, Türk Hava Kuvvetlerinin 1 numaralı brövesine sahip ilk Türk pilotu Yüzbaşı Mehmet Fesa Evrensev'in 26 Nisan 1912'de icra ettiği ilk uçuştan bu yana Türk havacılığının sürekli gelişerek muasır medeniyetler arasındaki seçkin yerini aldığını vurguladı.

Türk havacılığının, 1 asrı geride bıraktığı bu süreçte askeri ve sivil alanda elde ettiği başarılarla dünyada saygın bir konuma ulaşmanın haklı gururunu yaşadığına işaret eden 193'üncü Öncel Filo Komutanı, "Bu başarıda kahraman pilotlarımızın ve uçan, uçuran destekleyen tüm personelimizin emeği çok büyüktür. Yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, bu saygın ve kadim bröveyi göğsünüze takarak çelik kanatlarınızla vatan topraklarını kucaklamak ve sesten hızlı milli platformlarla gök vatandaki yerinizi alarak ulvi bir görev olan vatan savunmasına katkı sağlama sırası sizlerdedir. Bu vesileyle bütün hava şehitlerimizi ve bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Dünya Pilotlar Günü'nüz kutlu olsun." diye konuştu.