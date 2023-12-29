Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2022'de yüzde 71,3 iken, geçen ay yüzde 79,5'e yükseldi.

Ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 yükselerek 332 milyar 736 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 0,1 artışla 99 milyar 828 milyon dolardan 99 milyar 926 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 70'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 1,6 artarak 20 milyar 451 milyon dolardan, 20 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,7 artarak 20 milyar 294 milyon dolardan, 21 milyar 650 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 877 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 42 milyar 423 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96 olarak tespit edildi.