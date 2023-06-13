MUNİH AA- Türk şirketleri, küresel güneş enerjisi sektörünün önde gelen firmalarının da bulunduğu etkinlikte, Anadolu'nun güneş enerjisindeki potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtacak.

13-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, güneş enerjisi ekipmanları, verimlilik, enerji depolaması, fotovoltaik hücreler ve hücre teknolojisi alanında sunumlar yapılacak, firmalar ürünlerini sergileyecek.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Türk firmalarının bu büyüklükteki etkinliklere katılmalarının uzun vadede önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü ile başarılı bir organizasyonla fuara hazırlandıklarını ifade eden Dilek, "Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'deki 60'a yakın firma bu etkinliğe katılıyor. Aynı zamanda 150 yatırımcı şirketimiz de burada olacak. Fuar haricinde Almanya'da bulunan yenilenebilir enerji köyünü de ziyaret edeceğiz. KOSGEB ile ticari sektörel bir ziyaret düzenliyoruz." diye konuştu.