İstanbul

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1843,73 -
2 Fransa 1843,54 -
3 Brezilya 1828,27 -
4 İngiltere 1797,39 -
5 Belçika 1788,55 -
6 Hırvatistan 1742,55 -
7 Hollanda 1731,23 -
8 İtalya 1726,58 -
9 Portekiz 1718,25 -
10 İspanya 1703,45 -

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