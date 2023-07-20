İstanbul
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.
Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.
İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1843,73
|-
|2
|Fransa
|1843,54
|-
|3
|Brezilya
|1828,27
|-
|4
|İngiltere
|1797,39
|-
|5
|Belçika
|1788,55
|-
|6
|Hırvatistan
|1742,55
|-
|7
|Hollanda
|1731,23
|-
|8
|İtalya
|1726,58
|-
|9
|Portekiz
|1718,25
|-
|10
|İspanya
|1703,45
|-
AA