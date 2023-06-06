Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2022 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2022'de yapılan doğal gaz ihracatı ise 2021'e göre yüzde 51,8 artarak 581 milyon 430 bin metreküp oldu.

Türkiye'nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalatı 2021'e göre yüzde 6,9 gerileyerek 54 milyar 661 milyon metreküpe düştü.

Geçen yıl gerçekleştirilen doğal gaz ithalatının 39 milyar 490 milyon metreküpünü boru gazı, 15 milyar 170 milyon metreküpünü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) oluşturdu.

İlgili dönemde doğal gaz alımı yapılan 20'yi aşkın ülke arasında en çok ithalat sırasıyla, Rusya, İran, Azerbaycan, ABD ve Cezayir'den gerçekleştirildi.

En fazla gaz ihracatı Bulgaristan'a yapıldı

Doğal gaz ihracatı ise 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 51,8 artışla 581 milyon 430 bin metreküpe yükseldi.

Geçen yıl 4 ülkeye doğal gaz ihracatı gerçekleştirilirken en fazla dış satım yapılan ülke 254 milyon 860 bin metreküple Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı 228 milyon 290 bin metreküple Yunanistan, 98 milyon 230 bin metreküple İsviçre, 50 bin metreküple Sırbistan takip etti.

İhracat, Bulgaristan ve Yunanistan'a boru gazı, İsviçre ve Sırbistan'a LNG olarak yapıldı.

Doğal gaz üretimi yüzde 3,7 azaldı

Öte yandan Türkiye'nin 2022'de doğal gaz üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 azalarak 379 milyon 810 bin metreküpe geriledi.

Doğal gaz üretiminde 181,8 milyon metreküple Tekirdağ ilk sırada yer aldı. Bu kenti 129,6 milyon metreküple Kırklareli, 51,3 milyon metreküple İstanbul, 9,3 milyon metreküple Düzce, 3,7 milyon metreküple Çanakkale, 2,5 milyon metreküple Edirne, 1,3 milyon metreküple Adıyaman ve 50 bin metreküple Hatay takip etti.

Doğal gaz tüketimi yüzde 10,5 düştü

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 53 milyar 521 milyon metreküpe geriledi.

Doğal gaz tüketiminde konutların payı yüzde 33,6, elektrik üretiminin payı yüzde 27,1, sanayinin payı ise yüzde 25, kalan payı diğer sektörler paylaştı.

AA