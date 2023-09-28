ANKARA AA- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havayolu Sektör Raporu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu'ndan derlenilen bilgiye göre, dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürütüldü.

Havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi.

"Hayat ulaşınca başlar" sloganıyla Türk sivil havacılığının gelişmesi için 20 yıldır havacılık politikasında yürütülen etkin, aktif ve planlı yatırımlarla Türkiye, Avrasya'da lider rolü üstlendi.

Anlaşmalar ve müzakereler sonucunda 2003'te 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı, bu yıl itibarıyla yüzde 472 artışla 130 ülkede 343 noktaya yükseldi. Böylece Türk sivil havacılığı, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesine dönüştü.

Yatırımlar havacılık sektöründe kapasiteyi artırdı

Türk havacılığında 2003'te 7 olan ikili müzakere sayısı 2022 sonunda 11'e, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı ise 81'den 173'e yükseldi.

İç hatlarda uçulan nokta sayısı da çapraz uçuşlarla desteklenirken, Türkiye hava sahası, hava yolu ağıyla örüldü. Bu sürede havalimanı sayısı 26'dan 57'ye çıkarıldı.

Yatırımlarla havacılık sektöründeki kapasitede büyük artışlar gerçekleşti. Türkiye sivil havacılık sektöründe, yolcu ve kargo taşımacılığı yapan 12 hava yolu şirketi bulunuyor. Hava yolu şirketlerinde 2003'te 162 olan uçak sayısı, 2022 sonu itibarıyla yüzde 269 artışla 598'e yükseldi.

Koltuk kapasitesi de aynı dönemde yüzde 310 artışla 27 bin 599'dan 113 bin 54'e çıktı, kargo kapasitesi ise yüzde 783 artışla 303 tondan 2 bin 675 tona ulaştı.

Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 182 milyonu geçti

Hava yolunda 2003'te toplam 34 milyon 443 bin 655 olan yolcu sayısı, geçen yılın sonunda 182 milyon 333 bin 844'e ulaştı.

İç hatlarda 9 milyon 147 bin 439 olan yolcu trafiği, geçen senenin sonu itibarıyla 78 milyon 670 bin 30'a yükseldi. Dış hatlarda ise 2003'te 25 milyon 296 bin 216 olan yolcu trafiği, 2022'de 103 milyon 277 bin 976'ya çıktı. 2022 sonu itibarıyla toplam yolcu sayısı 182,3 milyonu aştı. Bu yılın ağustos sonu itibarıyla 143 milyon 359 bin 903 kişi hava yoluyla seyahat etti.

Toplam uçak trafiği ise 2003'te 529 bin 205 iken, geçen senenin sonunda 1 milyon 883 bin 186 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat uçak trafiği 156 bin 582'den 789 bin 257'ye, dış hat uçak trafiği ise 218 bin 405'ten 699 bin 40'a çıktı.

Bu yılın 8 ayında ise toplam uçak trafiği, 905 bin 164 oldu. Bunların 389 bin 942'si iç hat, 515 bin 921'i dış hatta gerçekleşti.