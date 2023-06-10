Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye'de geçen yıl doğal gaz hizmeti götürülen hem abone sayısı hem de serbest tüketici sayısı artış gösterdi.

Buna göre 2022'de konut abone sayısı 2021'e göre yüzde 6,1 artışla 18 milyon 982 bin 872'ye yükseldi.

İlgili dönemde Türkiye genelinde doğal gaz şebekesine toplam 1 milyon 97 bin 122 yeni konut bağlandı.

Şehir bazlı abone sayısı bakıldığında İstanbul, 113 bin 130 yeni aboneyle ilk sırada yer aldı.

Abone sayısı artışında ilk on şehre bakıldığında İstanbul'u 74 bin 79 yeni abone sayısıyla İzmir, 41 bin 686 aboneyle Bursa, 40 bin 535 ile Ankara, 40 bin 77 aboneyle Konya, 35 bin 736 ile Gaziantep, 34 bin 434 ile Tekirdağ, 32 bin 979 ile Kocaeli, 30 bin 986 ile Antalya, 28 bin 503 ile Balıkesir, 27 bin 824 ile Aydın takip etti.

Doğal gazda serbest tüketici sayısı 60 bine yakın arttı

Öte yandan 2022'de serbest tüketici sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 726 bin 29'a yükseldi.

İlgili dönemde doğal gaz şebekesine 58 bin 76 yeni serbest tüketici eklendi. Bu kapsamda en fazla yeni serbest tüketici 8 bin 464 ile İstanbul'da kaydedildi.

İstanbul'un ardından en fazla serbest tüketici 3 bin 132 ile Bitlis, 3 bin 83 ile Konya, 2 bin 984 ile Bingöl, 2 bin 951 ile Ankara, 2 bin 921 ile Muş, 1334 ile Çorum, 1314 ile Kayseri, 1243 ile Bursa, 1235 ile Gaziantep, 1096 ile Tekirdağ'da kaydedildi.

En yüksek doğal gaz abonesi alımı kasımda oldu

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, 2022'de doğal gaz toplam abone sayısının artışına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şehir değiştirmelerin yoğun olduğu ve kış dönemi öncesi olan eylül-kasım aylarında abone alımı diğer aylara göre fazla olmaktadır. Geçtiğimiz yıl en yüksek doğal gaz abonesi alımının yapıldığı ay 171 bin yeni doğal gaz abonesi ile kasım ayı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından ulaşılan nüfusa değinen Arslan, "2022 yıl sonu itibarıyla, dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile ulaşılan nüfus 70,2 milyon olmuştur. Bugün itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 82'sinin doğal gaza erişim imkanı bulunmaktadır." dedi.

- "2-3 yılda Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesine sahip ikinci ülke olacağız"

Arslan, 2021'de aktif doğal gaz kullanan nüfusun 57,1 milyon iken 2022'de 60,7 milyona yükseldiğini ve 2026 sonuna kadar aktif kullanıcı sayısının 71,5 milyona ulaşmasıyla Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa'nın doğal gazı en aktif kullanan iki ülkesinden birisi olacağını dile getirdi.

Doğal gaz abone sayısının artışı ve gelecek öngörüsü hakkında açıklamalar yapan Arslan, "2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye 19,7 milyon doğal gaz abonesi ile Avrupa'da en çok doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumundayız. Abone sayısındaki artışın devam etmesi ile 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa’da en fazla doğal gaz abonesine sahip ikinci ülke olacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

AA