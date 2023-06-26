İSTANBUL- KM Events ve bluechip creative event organizasyonu ile gerçekleşecek Türkiye’nin 100. Yılı Sofralar Sergisi bu yıl da düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısını ağırlayacak. Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbara’lı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupanın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Töreni’ni ve Teen Choice Awards’un kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan isimleri yer alacak.

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmak amacıyla hayat bulan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim- 2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleşecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra Hilton İstanbul Bosphorus’un şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

HABER: MERVE ELÇİ