Ankara

Üstündağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.

Kupayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere armağan eden Üstündağ, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AA