Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kazakistan halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.