Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralananların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
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Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Irak’ın Erbil kentinde dün öğrenci ve öğretmenlerin kaldığı binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.Kaynak: AA