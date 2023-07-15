Ankara

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajda, "Bugün, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin yıl dönümü. Birleşik Krallık, o dönemde de güçlü bir şekilde gösterdiğimiz gibi, demokratik olarak seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile dayanışma içinde olmuştur ve her zaman da olacaktır. NATO müttefikimiz, G20 ortağımız ve Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye'nin demokrasisi bizim için olduğu kadar tüm dünya için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Twitter'dan Türk bayrağı fotoğrafıyla yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugüne kadar sakladığım bu bayrak, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da, bir Türk vatandaşı tarafından hediye edildi. O gün cesaret ve özgür iradeyle mücadele eden Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından #Türkiye etiketiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle göğüslerini siper ederek hain darbe girişimini önleyen, kanlarıyla kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz." mesajı paylaşıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yapılan paylaşımda ise Pakistan halkı ve hükümetinin, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye ile güçlü desteğini ve dayanışmasını yeniden teyit ettiği bildirildi. Paylaşımda, "Bugün, 15 Temmuz şehitlerini anma töreninde Türk kardeşlerimize katılıyor, Türkiye'nin refah ve barışının devam etmesi için en içten dualarımızı ve dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından da "Türk dostlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü yürekten kutluyoruz" mesajı paylaşılırken, Rusya'nın devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulduğu kaydedildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan "Bugün 15 Temmuz, Türkiye'nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.

AA