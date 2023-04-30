İSTANBUL- Kadınların sesini müzik sektöründe artırmak amacıyla EQUAL, kadınların gücünü artırırken, dünya genelinde tüm EQUAL çalma listeleri 144 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı.

EQUAL programının 2021’de hayata geçmesinden bu yana Türkiye’de 23 sanatçı, EQUAL elçisi oldu. Spotify, dünya çapında bugüne kadar EQUAL programı kapsamında yaklaşık 800 kadın sanatçıyı destekledi.

2022’de Türkiye’de kadın sanatçıların Spotify’daki dinlenme verileri 2021’e kıyasla aşağıdaki artış oranlarına ulaştı:

Yerli kadın sanatçıların dinlenmeleri her zamankinden daha da popüler hale geldi: Türkiye’deki yerel kadın sanatçıların şarkılarının dinlenme oranı 2021’e kıyasla 2022’de yüzde 50’nin üzerinde arttı.

Türkiye’deki yerel kadın sanatçıların şarkılarının dinlenme oranı 2021’e kıyasla 2022’de yüzde 50’nin üzerinde arttı. Türkiye’de editoryal çalma listelerine yüzde 46 oranında daha fazla kadın sanatçı eklendi.

eklendi. Yerli kadın sanatçıların Türkiye dışındaki dinlenme sayısı yüzde 30 arttı. Bu da, Türkiye’den kadın sanatçıların yurt dışında artan bir ilgi gördüğünü gösteriyor.

yüzde 30 arttı. Bu da, Türkiye’den kadın sanatçıların yurt dışında artan bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Kadın sanatçılar kullanıcılar arasında da daha popüler. Türkiye’de kullanıcıların kendi oluşturdukları çalma listelerine eklenen kadın sanatçıların sayısı yüzde 50’nin üzerinde artarken, Türkiye’deki kadın sanatçılar Türkiye dışındaki kullanıcıların çalma listelerine neredeyse yüzde 50 oranında daha fazla eklendi.

yüzde 50’nin üzerinde artarken, Türkiye’deki kadın sanatçılar oranında daha fazla eklendi. 2022’de Türkiye Top 100 şarkı listesi içinde yerli kadın sanatçılara ait şarkılar yüzde 75 oranında daha fazla listelendi.

EQUAL sadece bir programı değil bir misyonu temsil ediyor

EQUAL’ın Küresel Başkanı Bel Aztiria, “EQUAL’ın ilk iki yılında ulaştığı başarıyla gurur duyuyoruz. Editoryel, pazarlama ve iş ortaklıkları gibi alanlarda sergilediğimiz başarı sayesinde, Spotify’da ve platform dışında binlerce kadın sanatçının sesini güçlendirdik ve onurlandık. EQUAL programımız kapsamında 50’den fazla ülkeden yaklaşık 800 kadın sanatçıyı destekledik.

EQUAL bizim için müzikte eşitliği sağlamak için hep birlikte sesleri yükseltmenin ve sınırları olmayan ortak bir amaç için her beraber mücadele etmenin gücü; aynı zamanda zorlukları kabullenmek ve birbirimizi kutlamak demek. Aslında EQUAL bir programdan çok daha fazlası; bir misyonu ve ortak bir amaç için bir arada duran bir topluluğu temsil ediyor.

Müzik sektöründe tam eşitliği sağlamak için tüm tarafların yapması gereken daha çok şey olduğunu ve bunun toplumsal bir sorun olduğunu biliyoruz ama toplumsal değişim için müziğin gücüne inanıyorum ve EQUAL’ın, kadın seslerinin tüm yıl boyunca eşit olarak temsil edildiği, dahil edildiği ve onurlandırıldığı bir sektör inşa etmeye katkı sağlayacağına dair umutluyum” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ