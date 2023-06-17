Kastamonu

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlanan Kadın Boks Milli Takımı'nın kampına Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı da katıldı.

Azerbaycanlı boksörler, Türk sporcularla birlikte yumruk sallayarak Avrupa Oyunları'nda başarı elde etmek için hazırlandı.

Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Yadigar Memmedov, Kastamonu'ya 6 boksör ve 2 antrenörle geldiklerini söyledi.

Memmedov: "Burayı özümüze yakın buluyoruz"

Türk Milli Takımı ile ortak kamp yapmayı çok istediklerini belirten Memmedov, "Öz evimizdeyiz. Dilimiz bir, dinimiz bir olduğu için buranın bir zorluğu yok. Burayı özümüze yakın buluyoruz. Nazım hoca bizim davetimizi kabul etti." dedi.

Ortak kampın çok faydalı olduğunu dile getiren Memmedov, "Buradan Bakü'ye, daha sonra Polonya'ya gideceğiz. Hedefimiz her sporcunun madalya kazanması. Olimpiyat için madalya alsınlar istiyoruz." diye konuştu.

Boksör Aynur Rzaeva: "Bize çok güzel yaklaşıyorlar"

Azerbaycanlı boksör Aynur Rzaeva ise kariyerinde Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, Dünya Şampiyonası'nda ise üçüncülük bulunduğunu anlattı.

Avrupa Oyunları'nda 75 kiloda mücadele edeceğine işaret eden Aynur Rzaeva, "Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Türk takımıyla beraber hazırlanıyoruz. Burada dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonu ve ikincisi var. Burada her şey çok güzel, kendimi öz evimde görüyorum. Bize çok güzel yaklaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

AA