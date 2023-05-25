Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 1 milyon 232 bin 957 oldu. Bu sayının 1 milyon 35 bin 696'sını hasarlı, 197 bin 261'ini ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu.

Yıl içinde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti, 288 bin 696 kişi yaralandı.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 197 bin 261 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasının 162 bin 667'si yerleşim yeri içinde, 34 bin 594'ü yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlerin yüzde 53,4'ü, yaralanmaların yüzde 76,5'i yerleşim yeri içinde, ölümlerin yüzde 46,6'sı, yaralanmaların yüzde 23,5'i yerleşim yeri dışında oldu.

Söz konusu dönemde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Türkiye'de 2022'de bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9, toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü, yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 artarken, ölü sayısı toplamda yüzde 2,5 azaldı.

Türkiye'de 1000 taşıt başına 7,4 ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde, 1000 taşıt başına en fazla ölümlü, yaralanmalı kaza Bingöl'de, en az İstanbul'da gerçekleşti.

Ölenlerin yüzde 44,9'u sürücüler

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 44,9'u sürücü, yüzde 31,8'i yolcu, yüzde 23,3'ü ise yaya oldu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,7'sinin erkek, yüzde 23,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 69,4'ünün erkek, yüzde 30,6'sının kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 86,8'inin sürücü, yüzde 9,5'inin yaya, yüzde 2,1'inin taşıt, yüzde 1,2'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Kara yolu ağında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü, yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,6'sı gece ve yüzde 2,5'i alaca karanlıkta gerçekleşti.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 50,1'i iki araçlı, yüzde 44,3'ü tek araçlı ve yüzde 5,6'sı çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 54,9'u tek araçlı, yüzde 39,2'si iki araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 51,6'sı iki araçlı, yüzde 41,5'i tek araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 321 bin 485 taşıtın yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 22,2'si motosiklet, yüzde 14,2'si kamyonet, yüzde 2,7'si bisiklet, yüzde 2,5'i minibüs, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,9'u otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,8'i diğer taşıtlar olarak belirlendi.

En çok kaza ağustosta, en az kaza şubatta

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10 ile ağustos oldu. En az kaza ise yüzde 5,8 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 15,2 ile en fazla cuma günü ve yüzde 13,6 ile en az pazar günü meydana geldiği görüldü.

AA