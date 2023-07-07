Ankara

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de Mayıs 2023'te 287 bin 59 olan gayrimenkul satış işlemi geçen ay yüzde 27 azaldı.

Haziranda gerçekleştirilen 208 bin 424 gayrimenkul satış işleminden 3 milyar 669 milyon 976 bin 566 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Bunun 80 bin 504'ünü konut, 37 bin 619'unu arsa, 66 bin 57'sini tarla, 8 bin 572'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 23 bin 859 işlemle İstanbul oldu.

İstanbul'u 13 bin 95 satışla Ankara, 9 bin 699 ile İzmir, 8 bin 169 ile Bursa, 7 bin 348 ile Antalya, 7 bin 13 ile Konya, 5 bin 993 ile Tekirdağ, 5 bin 689 ile Gaziantep, 5 bin 381 ile Balıkesir ve 5 bin 330 ile Kocaeli takip etti.

AA