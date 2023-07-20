Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Manisa Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Uzun yıllar (1991-2020) haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece iken, bu yılın haziran ayı sıcaklığı 21,4 derece ile uzun yılların 0,4 derece altında ölçüldü.

Haziran ayında en düşük sıcaklık 0 derece ile Isparta Senirkent'te, en yüksek ise 42,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,9 derece iken, bu yıl bu rakam 21,7 derece oldu.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,9 derece ile Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 35,9 derece ile Edirne'de kaydedildi.

Haziran ayı sıcaklıkları, Ege Bölgesi'nde Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,6 derece iken, 2023 Haziran ayı 23 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 8,7 derece olarak Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 37,6 derece olarak Aydın'da hissedildi.

Akdeniz, uzun yıllar ortalamasının 0,5 derece altını gördü

Akdeniz Bölgesinde haziran ayı sıcaklıkları Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Antalya'nın Demre ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi.

Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24 derece iken, 2023 Haziran ayı 23,5 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 0 derece ile Isparta Senirkent'te, en yüksek sıcaklık ise 38,9 derece olarak Manavgat'ta gözlendi.

Kangal 3 dereceyi, Kırıkkale 34,5'i gördü

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece olan bölgede bu yılki ortalama 18,6 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 3 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 34,5 derece olarak Kırıkkale'de gözlendi.

Karadeniz'de sıcaklıklar, Boyabat çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında kaydedildi.

Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,8 derece iken, 2023 Haziran ayı 19,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 5,7 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 34 derece ile Beypazarı'nda gözlendi.

Güneydoğuda haziran ayı sıcaklığı değişmedi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,1 derece, 2023 Haziran ayı da 18,9 derece kaydedildi.

Bölgede en düşük sıcaklık 2 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,1 derece ile Palu'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı ile bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı aynı seyretti ve 27,2 derece olarak kayıtlara geçti.

Bölgede en düşük sıcaklık 12 derece ile Çermik'te, en yüksek sıcaklık ise 42,5 derece olarak Cizre'de yaşandı.

AA