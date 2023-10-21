İstanbul

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Benzinli otomobiller liderliği koruyor

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 39 bin 51 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 862,8 artış

Benzinli otomobil satışları bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6, dizel otomobil satışları yüzde 49,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 9,8 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 862,8 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yükselmeye devam ediyor

Ocak-Eylül 2022'de yüzde 69,9 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde 67,2'ye geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17,2'den 15,3'e ve otogazlı otomobillerin payı 1,7'den 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'den 5,9'a yükselirken hibrit otomobillerin payı 10,2'den 10,5'e çıktı.

Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

Öte yandan birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunmaya devam ediyor.