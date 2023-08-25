Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Geçici sonuçlara göre, 2022'de faal olan girişimlerin yüzde 43,7'si hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i de ticaret sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,3'ünü oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43'lük payla ilk sırada geldi. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

Geçen yıl üretim değeri, imalatta 10 trilyon 312 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar lira, ticarette 2 trilyon 358 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar lira, inşaatta 1 trilyon 732 milyar lira olarak gerçekleşti.

2022'de ciro payının yüzde 36'sını 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 23,1'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 21,2'sini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 37,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,7'sini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 19,6'sını 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4'ünü ise 50-249 büyüklük grubu teşkil etti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler, istihdamın yüzde 51,2'sini, cironun yüzde 35,2'sini oluşturdu.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 784 bin 760 lira olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2022'de ciro 36 trilyon 904 milyar lira, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar lira olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar lira oldu. İstihdam ise 18 milyon 648 bin 27 kişi olarak gerçekleşti.

AA