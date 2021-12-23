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Zeytinyağında hileye dikkat

Kilis'te, zeytin hasadının tamamlanmasıyla elde edilen yağın kilosu, 45 TL'den alıcı bulurken, uzmanlar da hileli ürünlere karşı uyarıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor" dedi

23 Aralık 2021 Perşembe 11:14
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Zeytinyağında hileye dikkat

KİLİS - Uzmanların sağlıklı olduğu için tüketilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu zeytinyağında satışlar, özellikle koronavirüs salgını döneminde arttı. Kilis'te 280 bin dekar alanda hasadı tamamlanan zeytinin yağa dönüştürülmesi ile 6 bin ton rekolte elde edildiğini belirten Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, tüketicileri uyardı ve kilosu 45 TL'den satılan zeytinyağının hileli olup olmadığını anlamanın yöntemlerine dikkat çekti. Özdemir, "Kilis ve Türkiye genelinde sahte zeytinyağına dikkat etmemiz gerekir. Fiyatların yüksek olması tağşiş zeytinyağı olayının yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna karşı vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor. Hileli ürünü anlamanın farklı yöntemleri var. Öncelikle dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor. Bunun dışında en kolay yöntem bardağa konulacak zeytinyağına tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir" diye konuştu. 

'KESKİN KOKUSUNDAN DA ANLAŞILIR'

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise bu yıl zeytinyağının veriminin yüksek olduğunu söyledi. 100 kilo zeytinden 30-35 kilo yağ elde edildiğini anlatan Polat, sağlık açısından tüketilmesini tavsiye ettikleri zeytinyağının keskin kokusunun bile sahte olup olmadığını anlamaya yeterli olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinyağıHile
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