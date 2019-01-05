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Zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

Bursa'da yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18)  hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 4 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

Bursa'da yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18)  hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 4 işçinin tedavisi ise sürüyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:54
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Zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde temiz su için yatay sondaj çalışmaları sırasında özel şirkete bağlı çalışan işçi girdiği borudan çıkmayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan, yeraltından gelen ve türü bilinmeyen gaz nedeniyle toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan  ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sondaj KuyusuZehirZehirlenme
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