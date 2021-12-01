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ZANCEL OLİMPA AVM BAŞAKŞEHİR’DE AÇILDI

Fashion4you markasının sahibi ünlü modacı ve marka direktörü Ünal Günç, 2021’in son aylarında yeni atılımları ile Türkiye Tekstil Piyasasını domine etmeye devam ediyor. 

01 Aralık 2021 Çarşamba 14:35
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ZANCEL OLİMPA AVM BAŞAKŞEHİR’DE AÇILDI

ASLAN SAYIM

2016’dan bu yana kendi markası Fashion4you’nun Türkiye ve dünya yapılanması ile ilgilenen Ünal Günç, 1972 yılından beri faaliyette olan Türkiye' nin en köklü firmalarından biri olan ‘ZANCEL’ markasıyla yeni bir yola yelken açtı. Markanın ilk Smart Store’unu OLİMPA BAŞAKŞEHIR’de açan Ünal Günç, konuyla alakalı şunları söyledi; “ZANCEL bizi heyecanlandıran bir geçmişe ve gelecekte harika projelere sahip bir moda markası. Fashion Tv Türkiye olarak ZANCEL’in ekosisteminde olmaktan mutluluk duyuyoruz. ZANCEL'e Olimpa Avm de açtığımız mağaza bizi son derece heyecanlandırdı. Firma sahibi Nuray Sadıkoğlunun yaptığı kolleksiyonlar zaten uzun zamandan beri nihai tüketicilerin gözdesi. Onun enerjisi ve heycanı yapısı nihai tüketicilerin üzerine ürünler vasıtasıyla ulaşıyor. Bu pozitif enerji ile beraber bizde ZANCEL Store'ları çoğaltmak istiyoruz.Fashion tv Türkiye organizasyonlarında artık daha çok ZANCEL defileleri, sponsorluklar ve medya organizasyonlarını göreceksiniz. FRENCHISE Stratejilerimizi Yılbaşından hemen sonra yapacağımız basın toplantısı ile duyuracağız. ZANCEL 1972 yılından bu yana faaliyette olan ve kökleri olan bir firma. Global yapıda FashionTv ve Fashion4you olarak bu Markayla beraber hareket etmek mutluluk verici".

Bildiğiniz üzere Ünal Günç Bsb Yunanistan, Rocco Baroccoİtalya, Magazzine Paris markalarını Türkiye Piyasasında hatırısayılır bir yere konumlandırmıştı. Son dönem enerjisini Kendi Markası Fashion4you ya aktaran marka strateji uzmanı ZancelMarkasıyla Mağazalaşma sürecine şu düşünceleriyle devam etti; “Zancel zamansız kolleksiyonlar yapıyor. Bir kadın sabahtan gecenin finaline kadar giydiği kıyafetle günü tamamlayabilir. Bu büyük bir avantaj. Marka tamamen kendi desenlerini ve kumaşlarını belirleyip kolleksiyonunuoluşturuyor. Takip etmiyor ediliyor. Bu aşamada tam bir Moda Markası.”

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ZANCEL OLİMPA AVM BAŞAKŞEHİRDE AÇILDI
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