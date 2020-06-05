Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
Çağla Kubat sörf okulunda yeni...
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o...
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
Fatih'te yankesicilik şoku
Fatih'te yankesicilik şoku
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton, yarın dökülecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, 3 milyonuncu metreküp betonun dökümünün, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

05 Haziran 2020 Cuma 12:28
0 Okunma
Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton, yarın dökülecek

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrikli beton kemer gövde kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağını belirtti. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda, 6 Haziran 2020 tarihinde, gövde betonuna başlama tarihi itibarı ile 22 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 3 milyon metreküplük kısmını dökmüş olacağız ve gövde inşaatının yaklaşık yüzde 75’ini tamamlamış olacağız. Beton döküm merasimimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle iştirak edecek" dedi. 

'2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK'

Yusufeli Barajı’nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini kaydeden Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner’de 100, Borça’da 43 ve Muratlı’da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak olan Yusufeli Barajı’nın, Çoruh Nehri’nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacağını ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacağını da söyledi.

'112 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK'

Bakan Pakdemirli ayrıca, 239 milyon liraya mal olan ve inşaatı tamamlanan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını belirti. Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağını belirtti.

'9 MESKUL MAHAL VE 1000 DEKAR TARIM ALANI TAŞKINDAN KORUNACAK'

Bakan Pakdemirli, ayrıca, Rize’nin taşkınlar açısından riskli bir il olduğunu ve bu nedenle 'Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5'inci Kısım' projesini 123 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladıklarını ve onun da açılışını yapacaklarını söyledi. İçerdiği 'geçirgen tersip bentleri' ile Türkiye için örnek olacak ve ilk kez burada uygulanan proje sayesinde yağış esnasında sürüklenen iri kayalar, ağaç, dal ve köklerin bentlerin ızgaralarında tuzaklanacağını, mansabında yer alan köprü ve menfezlerin tıkanmasının engelleneceğini belirten Pakdemirli, böylelikle 9 meskun mahallin ve 1000 dekar tarım alanının taşkın riskinden korunacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliArtvinYusufeli Barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler
Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu
Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı