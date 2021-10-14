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Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için protokol

14 Ekim 2021 Perşembe 12:26
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Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için protokol

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzalayacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir olarak artırılabilmesini sağlamak için sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak. Bu kapsamda yarın sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yetkilendirilmesine dair Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzalanacak. Program, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışından Gelen HastalarVize KolaylığıProtokol
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