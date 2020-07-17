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Yunanistan’ın geri ittiği 37 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından bindikleri tekneye el konulan ve can simidine bindirilerek Türk karasularına gönderildiği öne sürülen 37 göçmen kurtarıldı.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:17
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Yunanistan’ın geri ittiği 37 göçmen kurtarıldı

MUĞLA - Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Yeşilova Mevkii açıklarında can simidinde göçmenler olduğunu gören denizciler, durumu sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Su alarak batma tehlikesi yaşanan can simidinde bulunan 37 göçmen hücum botuna alınarak Marmaris ilçesine getirildi. Aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta bulunduğu 37 göçmene yemek ve su verildikten sonra işlemleri yapıldı. Doktor kontrolünden geçen göçmenler araçlarla alınarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
37 Göçmen KurtarıldıYunanistanMuğla
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