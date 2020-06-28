Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı.



Türkçe, Matematik alanında sınava girecek olan Ece Boyacı, "Dün daha rahattı bugüne göre. Bu sınavda alanlarımızı seçeceğiz. Daha önemli bir sınav bizim için. İnşallah herkes istediği bölüme girer. Dünkü sınav herkese hitap eden bir sınavdı. Bugünkü sınav çalışanın başarılı olacağı bir sınav. Psikoloji düşünüyorum ben. Eşit ağırlıkta ya hukuk ya da psikoloji tercih eder genellikle. Üniversitede sınava girmek çok farklı. Sıralar çok yakın. Tedbirlik olmak gerekiyor" dedi.



"ARKALARINDAN DUA EDİYORUZ"

Üniversite adayı öğrencilerden Elif Tel ise, "Bu oturum daha önemli, o yüzden heyecan had safhada. Koronavirüs süreci hepimiz için eşitti, herkes evindeydi. Kimsenin şikayet etme hakkı yok. Çalışabildiğimi düşünüyorum. Bakalım sonuç gösterecek" diye konuştu. Velilerden Meral Özay da "Anne olarak duygulanıyoruz. Hayatlarının sınavlarına giriyorlar. Evlatlarımızı gönderdik içeri arkalarından dua ediyoruz. Koronavirüs sürecine denk gelmesi çok etkiledi psikolojik olarak ama çocuklar çok metanetliler. Bizleri çok şaşırttılar. Gençler daha soğuk kanlılar" ifadelerini kullandı. Bugün gerçekleşecek sınavda öğrenciler 40 Matematik, 40 Fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testini çözecek.





İTÜ'DE SINAV HEYECANI



ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okula gelerek saati beklemeye başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler sosyal mesafe kuralı doğrultusunda içeri alınırken, okul girişlerinde görevliler açtıkları stantlarda öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.



Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul çevresinde çocuklarının çıkışını beklemeye başladı.

BURSA'DA ADAYLARIN SINAV HEYECANI

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı başladı. Adaylar salgın tedbirleri kapsamında sınav yerlerine alınırken, aileleler de dışarıda bekledi.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu AYT için bugün adaylar 08.00'de sınava girecekleri okullara geldi. Okul girişlerinde kalabalıkların oluşmaması için tedbirler alınırken adaylar salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Kimlik kontrolleri yapılarak ateşleri ölçülen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.

AYT'nin ardından saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testleri (YDT) başlayacak.

KONYA'DA YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU HEYECANI

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı. Okul önlerinde bekleyen aileler ise dualar okudu.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan imam hatip lisesinde sınava giren adaylar, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen adaylar, üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Okul önünde bekleyen bazı ailelerin, çocuklarının başarısı için dualar okuduğu görüldü.

VAN'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YKS HEYECANI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Van'da da başladı. Sınava girecekleri okullara gelen ve heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sosyal mesafe ve maske kurallarına göre salonlara alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da üniversite adayları ve ailelerinin, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı başladı. Saat 10.15’te başlayan sınav, 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara gelen adaylar, saat 09.00 itibarıyla içeri alınmaya başlandı. Sınav görevlileri, adaylara maske ve dezenfektan dağıttı. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasının ardından adaylar, salonlara alınırken, aileler de okul bahçesi dışında bekledi.

ÇANAKKALE'DE YKS İKİNCİ OTURUMU HEYECANI

Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirlerine uyularak, salonlara alındı.

Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak sınav salonlarına giren adayların heyecanlı oldukları gözlendi. Aileler ise çocuklarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak bekledi.