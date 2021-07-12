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Yüksek Mimar Ozan Demirbaş, konteyner ev projesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:49
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Yüksek Mimar Ozan Demirbaş, konteyner ev projesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

HABER: ASLAN SAYIM

İzmir limanından satın aldığı kullanımdan kalkmış bir konteyneri, Aydın’da bulunan kendi arazisi üzerine taşıyarak bir ay gibi sürede lüks sayılabilecek bir villayı aratmayan müstakil bahçeli ev haline getirerek başarılı bir projeye imza attı. Konteyner projesiyle kendi hayalini de gerçekleştirdiğini belirten Ozan Demirbaş hem deprem hem pandemiendişesini yaşatmayacak olan, minimalize edilmiş sağlıklı ve huzurlu bu konteyner ev için “Evinize adım atıp, tek bir bakışta yaşam alanınızın tümünü görebildiğinizi hayal edin. Yatak odanız, mutfağınız, banyonuz ve oturma odanız. Böyle küçük ama huzurlu ve sağlıklı bir yaşam oldu bizim için” ifadelerini kullandı. 

Konut, otel, restoran, mağaza, kafe, rezidans, daire, ofis, okul, iş merkezi, spor salonu ve benzeri projelerin yanında birçok ünlü isimle de çalışan mimarın özellikle dikkat çeken bir diğer çalışması ise Zorlu Center bünyesindeki 120’yi aşkın rezidansın iç dekorasyon çalışmaları. Projeyi şekillendirirken mekân sahibi ile empati kurmaya özen gösterdiğini belirten Demirbaş, inşaat ve mimarlık alanındaki çalışmalarına istinaden şunları söyledi: “Bir Yüksek Mimar olarak öncelikli amacım müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Müşterilerimin taleplerini, hayallerini onlara sunarak karşılamak. En iyi hizmeti sunmak için mimarlık ve iç mimarlık alanındaki yenilikleri yakından takip etmek, mimarlık ve iç mimarlık alanındaki araştırma ve çalışmalarıma devam ederek bu alana katkıda bulunabilmek.” 

Yüksek Mimar Ozan Demirbaş Kimdir?

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunudur. Kariyerine tırmanan adımları güçlendirmek için mezun olduğu üniversitede “Proje Yönetimi” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aydınlı olan, 33 yaşındaki Yüksek Mimar Ozan DemirbaşCeyda Tunca Demirbaş ile evli ve Ada adında bir kız çocuğuna sahiptir. 

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Mimar Ozan DemirbaşKonteyner Ev Projesi
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